Ребенок выпал из окна детсада в Калужской области, ведется проверка

В Жуковском районе Калужской области четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа детского сада. Прокуратура проводит проверку по данному факту, говорится в сообщении регионального надзорного ведомства. Ребенок доставлен в больницу.
Инцидент произошел в детском саду «Елочка» в городе Белоусово по недосмотру воспитателей, сообщают СМИ. Ребенок залез на подоконник, а окно было открытым.
У девочки диагностировали травмы. Скорая помощь доставила ее в больницу. В прокуратуре отметили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщает региональная прокуратура.
Калуга, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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