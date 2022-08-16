Суд признал Юрия Шевчука виновным в дискредитации армии России

Советский суд Уфы оштрафовал на 50 тысяч рублей лидера группы ДДТ Юрия Шевчука по делу о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Постановление в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе суда.

Музыкант не пришел в Дзержинский суд Санкт-Петербурга для участия по видеосвязи в заседании уфимского суда. Он находится на карантине после общения с больным коронавирусом и плохо себя чувствует, передает РИА «Новости».

Защита Шевчука уже заявила, что будет обжаловать судебное решение. «Мы считаем решение суда незаконным, и свою вину Юрий Юлианович не признает», – цитирует адвоката музыканта Александра Передрука ТАСС.

Ранее сообщалось, что на лидера ДДТ составили административный протокол после концерта в Уфе 18 мая из-за высказываний во время выступления. Продюсер музыканта Радмир Усаев отмечал, что силовики около часа беседовали с лидером ДДТ. По его словам, полицейских возмутили слова певца про Родину. В ходе выступления Шевчук рассказал, что лично для него означает понятие Родина. Кроме того, музыкант обратился к публике с пацифистскими высказываниями.

Уфа, Наталья Петрова

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