На Юрия Шевчука составили протокол из-за слов про Родину на концерте в Уфе

На лидера группы ДДТ Юрия Шевчука составили административный протокол после концерта в Уфе 18 мая из-за высказываний о Родине во время выступления.

Силовики около часа беседовали с музыкантом, сообщил в соцсетях продюсер музыканта Радмир Усаев.

«Сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю.Ю. от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа) и в течение часа вели беседу по факту прошедшего концерта», – написал он. По его словам, на Шевчука оформили административный протокол.

Полицейских возмутили слова певца про Родину, сообщает ufa1.ru со ссылкой на Усаева. В ходе выступления Шевчук рассказал, что лично для него означает понятие Родина. Кроме того, музыкант обратился к публике с пацифистскими высказываниями.

Какая именно статья КоАП вменяется артисту, продюсер не уточнил. «О чем [протокол], вы сами можете догадаться», – написал Усаев.

В то же время телеграм-канал Baza сообщает, что на Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Москва, Наталья Петрова

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