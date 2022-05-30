Суд вернул в полицию дело против лидера ДДТ Шевчука о дискредитации армии РФ

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул полиции Уфы для устранения недостатков административное дело о публичной дискредитации Вооруженных сил России в отношении руководителя группы ДДТ Юрия Шевчука. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале.

Суд установил, что в протоколе не описано событие преступления, не указывалось, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Данный недостаток в суде посчитали существенным: он не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде. В итоге суд попросил устранить недочет.

Ранее сообщалось, что на Юрия Шевчука составили административный протокол после концерта в Уфе 18 мая из-за высказываний во время выступления. Продюсер музыканта Радмир Усаев отмечал, что силовики около часа беседовали с лидером ДДТ.

По словам продюсера, полицейских возмутили слова певца про Родину. В ходе выступления Шевчук рассказал, что лично для него означает понятие Родина. Кроме того, музыкант обратился к публике с пацифистскими высказываниями.

На прошлой неделе сообщалось, что Дзержинский райсуд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Юрия Шевчука.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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