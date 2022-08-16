В Новой Зеландии барахольщики купили чемоданы с человеческими останками

Семья из Новой Зеландии купила содержимое брошенного склада и нашла в чемоданах человеческие останки. Полиция забрала покупку и теперь ищет серийного убийцу, пишет Daily Mail.

Семья с юга Окленда выкупила вещи из складской ячейки, среди которых были чемоданы. Когда чемоданы вскрыли, внутри нашли человеческие останки.

Теперь делом занимается полиция. В ведомстве признали, что главная задача сейчас стоит перед экспертами: нужно узнать, сколько человек было убито, и установить их личности. Пока у покупателей изъяли все вещи из складской ячейки и прицеп, в котором они перевозили покупки.

В ряде стран существует практика распродавать вещи из складских помещений, за аренду которых перестали платить. Владельцы склада устраивают аукцион, на котором покупатели не могут рассмотреть лоты, но надеются найти нечто ценное.

Ранее в Мексике нашли более 50 мешков с человеческими останками, которые могут принадлежать примерно 30 разным людям. Волонтеры нашли мешки в заброшенном доме.

Веллингтон, Наталья Рязанова

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