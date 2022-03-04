В Мексике нашли 50 мешков с останками людей

Общественники нашли более 50 мешков с человеческими останками в штате Халиско в Мексике. Предварительно, части принадлежат примерно 30 разным людям.

Находку в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига сделала общественная организация, занимающаяся поисками людей, пропавших без вести. Волонтеры проверяли заброшенные дома и там увидели странные мешки.

Останки исследуют специалисты, которые предположили, что речь идет о 30 погибших. Вероятно, они стали жертвами преступления, подробности версий не раскрываются, передает телеканал Televisa.

По официальным данным, на январь 2020 года пропавшими без вести в Мексике числились более 61 тыс. человек. Только в 2021 году жертвами насилия стали 33 308 человек.

Как сообщал «Новый День», житель Уфы убил племянника и 4 года прятал его тело в погребе. Под грузом вины мужчина сам сдался полиции.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»