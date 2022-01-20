Уфимец 4 года хранил тело убитого племянника в погребе

Житель Уфы убил племянника и спрятал его тело в погребе. 48-летний мужчина тянул с повинной четыре года, но сам пришел в полицию, рассказали в управлении Следственного комитета по Башкортостану.

По версии следствия, 30 октября 2017 года 32-летний племянник пришел домой в наркотическом опьянении. Между ним и дядей завязалась ссора, и старший родственник дважды ударил племянника ножом в шею. Потом убрал все следы преступления и спрятал тело в погреб.

Мужчины жили вдвоем, с другими родственниками не общались, и никто не заявил о пропаже молодого человека. Так уфимец четыре года скрывал преступление.

«4 ноября 2021 года уфимец сообщил, что убил своего племянника, а его тело спрятал в погребе у себя в квартире. В ходе осмотра места происшествия обнаружено тело мужчины. Завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – пояснили в СКР.

Дело передано в суд.

Напомним, во Владивостоке уголовное дело возбудили в отношении местного жителя. Его подозревают в убийстве зятя, чьи останки он спрятал в колодце.

Уфа, Наталья Рязанова

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