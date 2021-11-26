Житель Владивостока расчленил своего зятя и спрятал останки в колодце

Во Владивостоке обнаружили раслененое тело человека в колодце. По подозрению в убийстве был задержан родственник жертвы. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В полицию обратилась жительница Ленинского района города. Она сообщила, что нашла в колодце черный пакет, от которого исходил специфический запах. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в пакете человеческие останки.

Личность погибшего установили. Мужчина с июня находился в розыске как пропавший без вести. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю по подозрению в совершении тяжкого преступления против личности задержали 60-летнего местного жителя», – говорится в сообщении.

По версии следствия, ссора между подозреваемым и его зятем произошла из-за денег. Мужчина обвинил родственника в краже 1 млн рублей, требовал вернуть деньги, а затем застрелил оппонента. «После совершения преступления подозреваемый предпринял меры к сокрытию следов преступления, расчленил тело и вывез с места происшествия», – рассказали в СУ СКР по Приморскому краю.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Расследование продолжается.

Владивосток, Зоя Осколкова

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