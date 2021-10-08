Житель Сибири зарезал бабушку-таксистку и спрятал труп в колодце

В Красноярском крае раскрыли убийство 68-летней жительницы, которая работала в такси. Женщина пропала несколько дней назад, ее тело нашли в зарытом колодце.

Сообщение том, что пенсионерка пропала, поступило в полицию 5 октября. Правоохранители установили, что исчезновение женщины носит криминальный характер. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщается на сайте регионального управления СКР. Задержан подозреваемый – 25-летний житель села Пятково Казачинского района.

По версии следователей, мужчина спланировал убийство. Он позвонил пенсионерке и попросил отвезти его в соседнее село. По дороге, угрожая женщине ножом, злоумышленник узнал пин-коды от ее банковской карточки, а затем зарезал и сбросил тело в колодец, который потом забросал землей. На этом преступник не остановился, он сел в машину убитой и съездил в Красноярск, где через банкомат снял деньги.

«Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления. В ходе допроса и проверки показаний на месте злоумышленник подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СКР.

По данным портала NGS24, выйти на след убийцы помогла его соседка. Женщина узнала, что у пары по соседству непонятно откуда взялись деньги, а также увидела, что они зарыли колодец, так нужный для жизни в деревне, при этом сделали это ночью. Этими фактами она и решила поделиться с полицией.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 08.10.21

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