ФСБ: украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП Курской АЭС. «Нарушился технологический процесс»

Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), ведущие к Курской АЭС. Об этом сообщила ФСБ России во вторник, 16 августа.

По информации спецслужбы, подрывы произведены 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области. Через эти ЛЭП с Курской АЭС «осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны», – говорится в сообщении.

В ФСБ заявили, что подрыв привел к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС».

Возбуждены уголовные дела по статье «Теракт» (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Диверсантов и их возможных сообщников ищут.

После случившегося в России усилена охрана объектов атомной энергетики, отметили в ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

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