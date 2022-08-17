Пожар на рынке в Ростове-на-Дону потушен

Пожарные справились с горением на складе на территории рынка в Ростове-на-Дону. Площадь пожара достигала 1,5 тыс. квадратных метров, рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар случился в ночь на 17 августа в складском помещении и на площадке рядом с ним. По данным МЧС, загорелись поддоны с прессованной бумагой.

«Площадь пожара 1500 кв.м., в 02:42 часов объявлен ранг пожара №2. Для ликвидации привлечены от РСЧС 69 человек и 23 единицы техники, от МЧС России – 49 человек и 16 единиц техники. В 06:42 открытое горение ликвидировано», – пояснили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», на рынке в Ереване случился пожар на складе пиротехники. Возгорание распространилось, в результате погибли 16 человек, 62 пострадали.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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