Число погибших на рынке в Ереване достигло 16

Число погибших в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на ереванском рынке «Сурмалу» выросло до 16 человек. Спасатели вытащили из-под завалов тело еще одной жертвы. Об этом сообщает МЧС Армении.

По данным ведомства, пропавшими без вести числятся 18 человек, в том числе одна гражданка России.

Среди погибших беременная женщина и ребенок. Тела девяти человек пока не опознали.

Работы по разбору завалов и поиску пропавших продолжаются.

Два мощных взрыва и пожар произошли на оптовом рынке «Сурмалу» в воскресенье, 14 августа. По предварительным данным, эпицентром был склад пиротехники. Причиной инцидента могло стать возгорание кондиционера, вызванного неисправностью электропроводки. В результате ЧП пострадали 62 человека.

Ереван, Наталья Петрова

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