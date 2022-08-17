Семь человек пострадали от взрывов и поджогов на юге Таиланда

Семь человек пострадали в результате скоординированных нападений на юге Таиланда. Полиция расследует взрывы и пожары по меньшей мере в 17 местах, сообщат Reuters.

Вскоре после полуночи 17 августа неизвестные напали на несколько магазинов и заправок в трех провинциях страны. В результаты устроенных ими пожаров и взрывов пострадали семь человек. По данным агентства, ранения были легкими, жизни пострадавших ничто не угрожает.

Полиция признала происшествия терактами и ведет расследование. Пока никто не взял ответственность за случившееся.

На юге Таиланда около 10 лет действует повстанческое движение, выступающее за отделение провинций Паттани, Яла, Наратхиват и некоторых частей Сонгкхла. Борцы за независимость этих преимущественно мусульманских районов заявили, что не имеют отношения к ночным происшествиям.

Напомним, в Ереване прогремел взрыв на оптовом рынке, в результате чего погибли 16 и пострадали 62 человека.

Бангкок, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»