Подросток и четверо взрослых погибли в ДТП в Приморье

Семья из четырех человек погибла при столкновении двух иномарок на трассе в Приморском крае. Жертвой ДТП стала и пассажир второй машины, рассказали в УМВД по региону.

Авария случилась в ночь на 18 августа на 642-м км автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток в Михайловском районе. Предварительно, Toyota Corolla Spaсio выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota Hiace. Очевидцы рассказали, что вторая иномарка вильнула, попав на полосу Toyota Corolla Spaсio. 39-летняя женщина за рулем Toyota Corolla Spaсio пыталась избежать столкновения и выехала на встречку, но Toyota Hiace уже вернулась в свой ряд, и они врезались друг в друга.

Женщина везла в Хабаровск родных: 14-летнюю девочку, 43-летнего мужчину и 63-летнюю женщину. Все они, включая водителя, погибли на месте. Погибла также 45-летняя женщина-пассажир Toyota Hiace, а водитель доставлен в больницу.

«Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Назначено проведение ряда экспертиз», – добавили в ведомстве.

По данным ГИБДД, погибшая женщина-водитель ни разу не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД, ее водительский стаж был менее двух лет.

Как сообщал «Новый День», в Дагестане подросток и взрослый погибли в массовой аварии при неправильном обгоне. Еще три человека пострадали.

Владивосток, Наталья Рязанова

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