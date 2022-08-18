Бил, морил голодом и держал на цепи: в Барнауле отец истязал ребенка

В Барнауле мужчина морил своего 11-летнего сына голодом и пристегивал на цепь к гире в воспитательных целях. Об этом сообщили местные телеграм-каналы. Прокуратура начала проверку по факту насилия над ребенком. Мальчика поместили в социальное учреждение, сообщили в надзорном ведомстве.

Как отметили в прокуратуре, случай издевательства над ребенком подтвердился. Мальчика освободил из цепи брат, а бабашку вызвала полицию. В соцсетях сообщалось, что ребенка часто морили голодом. Также отмечалось, что отец избивал сына. Прокуратура проводит проверку по данным фактам, сообщила помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина, передает ТАСС.

Пострадавший мальчик изъят из семьи. Сейчас он находится в социальном учреждении.

Барнаул, Наталья Петрова

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