Житель Барнаула попал под уголовное дело за насилие над 11-летним сыном

Полиция Барнаула возбудила уголовное дело в отношении местного жителя за жестокое обращение с несовершеннолетним сыном, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ. Ранее сообщалось, что 11-летнего мальчика морили голодом, били и держали на цепи.

В отношении нерадивого отца возбуждено дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Для дальнейшего расследования дело передано в Следственный комитет.

«По предварительным данным следствия, 14 августа в своем доме в городе Барнауле 36-летний мужчина избил своего 11-летнего сына, а затем прицепил к его ноге цепь с гирей, – сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. – После того, как бабушка несовершеннолетнего обратилась с заявлением в правоохранительные органы, мальчик был передан в специализированное учреждение».

Как отметили в полиции, семья, в которой воспитывается мальчик, на учете в органах внутренних дел не состояла. В отношении отца и матери ребенка составлены административные материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

«По решению сотрудников полиции и с согласия матери ребенок помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с целью оказания психологической помощи», – говорится в сообщении правоохранителей.

Барнаул, Наталья Петрова

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