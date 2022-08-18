Дети подхватили кишечную инфекцию на отдыхе в санатории. СКР и прокуратура ведут проверку

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку после вспышки кишечной инфекции среди детей, отдыхающих в санатории-профилакторий «Металлург» в Комсомольске-на-Амуре.

По предварительным данным прокуратуры Хабаровского края, из санатория госпитализированы 10 детей с диагнозом энтеровирус. «В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц санатория и контролирующих органов», – говорится в сообщении краевой прокуратуры.

В то же время региональное управление СК РФ сообщает о девяти госпитализированных детях. «Инициировано проведение процессуальной проверки по признакам преступлений, предусмотренных ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), 293 УК РФ (халатность)», – отметили в ведомстве.

По данным СКР, состояние заболевших детей оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в детском лагере во Владивостоке отравились больше двух десятков детей. В больницу попали 24 ребенка. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Комсомольск-на-Амуре, Наталья Петрова

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