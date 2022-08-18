В Приморье 24 ребенка из летнего лагеря попали в больницу

Порядка 24 детей поступили в больницу Владивостока с признаками отравления поздним вечером 17 августа. Все они отдыхали в детском лагере «Юнга» в бухте Лазурной.

Вечером дети пришли в медпункт лагеря с жалобами на боль в животе. Местные медики отправили всех 24 пострадавших в больницу с предварительным диагнозом – отравление. Всего в лагере находился 261 ребенок.

Специалисты Следственного комитета и Роспотребнадзора осмотрели пищеблок, взяли смывы и пробы продуктов питания, а также документы о поставках продуктов. После этого помещение обработали.

Управление СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура начала собственную проверку того, как исполнялись требования законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних при организации отдыха детей. Также сотрудники оценят соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм.

В конце июля СКР и прокуратура проводили подобную проверку в другом детском лагере Приморья – «Юность». Тогда с признаками отравления в больницу попали 43 ребенка.

Владивосток, Наталья Рязанова

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