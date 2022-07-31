В летнем лагере в Приморье отравились более 40 детей

Следственное управление СК России по Приморскому краю в воскресенье, 31 июля, заявило, что количество детей, которые пострадали из-за массового отравления в летнем лагере «Юность» в Приморье, достигло 43, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении Следственного управления СК России по Приморскому краю говорится: «Утром 31 июля 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 43 детей с признаками отравления. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

Доследственную проверку по факту отравления уже начало Следственное управление. Ранее проверку по факту массового отравления организовала и прокуратура Приморья.

Ранее в минздраве Приморья сообщали о 35 детях и одном взрослом, госпитализированных с подозрением на отравление.

Владивосток, Иван Бабурин

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