В Кабуле 21 человек погиб при взрыве мечети

Взрыв прогремел в мечети на северо-востоке Кабула во время вечерней молитвы 17 августа. В результате 21 человек погиб, 33 пострадали и отправлены в больницы.

Вскоре после взрыва сообщалось о 20 погибших, но позже полиция уточнила данные. 27 пострадавших, в их числе пятеро детей, поступили в одну больницу. Позже трое пациентов умерли от травм. Остальными занимаются врачи, передает телеканал Al Jazeera.

Полиция уточнила, что целью атаки стала мечеть Садикия. Жители соседних домов рассказали, что слышали выстрелы. Подозреваемые пока не найдены.

Ранее в одной из суннитских мечетей Кабула в результате взрыва 10 человек погибли, 20 получили ранения.

Кабул, Наталья Рязанова

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