В Чехии украинцы попались на самом большом в Европе подпольном производстве сигарет

Полиция Чехии задержала 14 человек, из них восемь украинцев, за организацию подпольного производства сигарет и уход от налогов на 170 млн крон. Правоохранители во всей Европе не встречали такого размаха незаконного производства, сообщает агентство CTK.

Полиция и таможенники раскрыли группу, куда вместе с украинцами входили четверо чехов, один болгарин и один румын. При обыске изъяли более 17 млн готовых сигарет, 25 тонн табака и табачных отходов, десятки поддонов с компонентами в виде фильтров, бумаги и материала для упаковок. Полиции пришлось привлечь военных и пожарных, чтобы упаковать все вещдоки и зачистить нелегальную фабрику.

У подозреваемых изъяли 3,8 млн крон наличных, а сумма недоплаченных ими налогов достигает 170 млн крон. Трех фигурантов арестовали на время следствия, остальным тоже предъявили обвинение, всем грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. Один подозреваемый сумел скрыться, ведется розыск.

«Дело является крупнейшим в области выявления незаконных фабрик за многие годы, даже в общеевропейском масштабе», – признал глава Таможенного управления Марек Шимандл. На подпольном заводе стояла современная производственная линия, выпускавшая до 5000 сигарет в минуту.

Как сообщал «Новый День», в Вене полуголый украинец поссорился с соседями по общежитию и начался бросаться на них с кулаками. Когда прибыли полицейские, украинец разделся до белья и напал на стражей порядка. Когда буяна усмирили, полицейским пришлось обратиться к медикам.

Прага, Наталья Рязанова

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