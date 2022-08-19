В Японии автомобиль врезался в толпу детсадовцев на «зебре»

Легковой автомобиль въехал в толпу воспитанников детского сада, переходивших дорогу по переходному переходу в японском городе Гинован. Медики отвезли семерых детей в больницу, передает телеканал NHK.

Авария случилась около 9:20 часов 19 августа. Малыши не получили серьезных травм, но семерых отправили под надзор врачей. По дороге все пострадавшие были в сознании.

За рулем легковушки находилась 21-летняя местная жительница. Ее задержали на месте за небрежное вождение. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.

Как сообщал «Новый День», десять детей получили травмы от наезда автомобиля на одной из улиц города Хигасиура в центральной Японии. Воспитанников детского сада доставили в больницу вместе с водителем-пенсионером.

Токио, Наталья Рязанова

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