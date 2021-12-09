Японский пенсионер врезался в толпу детсадовцев

Как минимум десять детей получили травмы от наезда автомобиля на одной из улиц города Хигасиура в центральной Японии. Малышей доставили в больницу вместе с водителем-пенсионером.

Инцидент случился около 9:45 утра, когда воспитанники детского сада были на прогулке. Воспитатели переводили малышей через дорогу, построив по двое, когда в них въехала машина с 74-летним водителем.

В больницу с легкими травмами доставили трех мальчиков и семь девочек. Медики осматривают и водителя, который пожаловался на самочувствие, передает CBC News.

Местные правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщал «Новый День», воспитатель японского детского сада и 17 ее подопечных попали в больницу после ДТП. Детсадовцы с двумя взрослыми ехали в автобусе, когда тот потерял управление и врезался в стену.

Хигасиура, Наталья Рязанова

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