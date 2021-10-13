В Японии 17 малышей и воспитатель получили травмы в ДТП

Воспитатель японского детского сада и 18 ее подопечных попали в ДТП. Их автобус врезался в стену, передает телеканал NHK.

ДТП случилось в префектуре Ибараки. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и не смог предотвратить столкновение со стеной. Передняя часть автобуса оказалась сильно повреждена.

В автобусе находились 18 детей, воспитатель и сопровождающий. Прибывшие на место медики увезли в больницу воспитателя и 17 малышей с разными травмами. По данным телеканала, жизни пострадавших ничто не угрожает.

Напомним, в Воронежской области школьный автобус не уступил дорогу и врезался в погрузчик. Шесть детей и сопровождавшая их учительница получили травмы, но серьезно никто не ранен.

Токио, Наталья Рязанова

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