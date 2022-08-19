ФСБ поймала в Краснодаре шпиона СБУ

Сотрудники Федеральной службой безопасности России задержали в Краснодаре россиянина, шпионившего в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Мужчина носил псевдоним «Арчи» и за плату передавал Киеву различные сведения, пишет РБК со ссылкой на сообщение ФСБ.

«Арчи» сам установил контакт с украинской стороной и проводил «инициативный сбор и передачу информации». По заданию СБУ он «незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации».

Подозреваемого поймали с поличным, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по ст. 275 УК РФ (госизмена).

Как сообщал «Новый День», суды в России в 2021 году вынесли 17 приговоров по обвинению в государственной измене и шпионаже. Все 17 осужденных получили реальные сроки лишения свободы.

Краснодар, Наталья Рязанова

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