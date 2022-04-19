За прошлый год в России за госизмену и шпионаж осудили 17 человек

В 2021 году в России 17 человек были осуждены за государственную измену и шпионаж. Об этом свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Согласно этим данным, в прошлом году 14 человек в России были осуждены за государственную измену (по ст. 275 УК РФ), три – за шпионаж (по ст. 276 УК РФ), передает «Интерфакс».

Все они были приговорены к реальному лишению свободы, условных сроков суды не назначали никому. Оправдательных вердиктов по делам о госизмене и шпионаже в 2021 году в России также не было.

Стоит отметить, что в 2020 году за аналогичные преступления в России было осуждено семь человек: шесть – за госизмену, один – за шпионаж.

Москва, Зоя Осколкова

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