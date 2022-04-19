российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 апреля 2022, 15:28 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

За прошлый год в России за госизмену и шпионаж осудили 17 человек

В 2021 году в России 17 человек были осуждены за государственную измену и шпионаж. Об этом свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Согласно этим данным, в прошлом году 14 человек в России были осуждены за государственную измену (по ст. 275 УК РФ), три – за шпионаж (по ст. 276 УК РФ), передает «Интерфакс».

Все они были приговорены к реальному лишению свободы, условных сроков суды не назначали никому. Оправдательных вердиктов по делам о госизмене и шпионаже в 2021 году в России также не было.

Стоит отметить, что в 2020 году за аналогичные преступления в России было осуждено семь человек: шесть – за госизмену, один – за шпионаж.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Шпионаж

Спецслужбы Казахстана задержали несколько человек по подозрению в шпионаже / В Германии обвинили в шпионаже русского ученого из баварского университета / В Дании экс-главу военной разведки обвинили в слежке за гражданами / Сотрудник Пентагона продавал секретные данные, пряча их в бутерброд / В ЦРУ возникли проблемы с информаторами в других странах / Два человека получили приговор за передачу частей С-300 Украине / В Германии задержали российского шпиона / Датские спецслужбы помогали США следить за Меркель и Штайнмайером

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Шпионаж,