В Испании 35 самолетов привлекли для борьбы с лесным пожаром

Власти испанской провинции Валенсия привлекли 35 самолетов для тушения природного пожара. Сильный ветер привел к тому, что спасатели потеряли контроль над ситуацией.

Пожарные надеялись, что гроза с дождем поможет потушить часть полыхающей растительности. Но шквалистый ветер только раздул огонь сильнее. Пожар распространился на 19 тыс. га по периметру в 120 км. Для борьбы с ним привлекли 35 самолетов.

Огонь угрожает городам Алькублас и Андилья, три соседних деревни эвакуировали. Нацгвардия следит за безопасностью района и отлавливает тех, кто решил вернуться домой вопреки предписанию властей, пишет La Razon.

Как сообщал «Новый День», лесные пожары уничтожили рекордные 700 тыс. га насаждений в Европе. Только в Испании по состоянию на 15 августа пострадали от огня более 270 000 га растительности.

Мадрид, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»