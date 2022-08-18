В Европе пожары уничтожили почти 700 тысяч гектаров леса

Лесные пожары уничтожили около 700 тыс. га насаждений в Европе. Потери лесного фонда стали рекордными для региона с начала ведения наблюдений в 2006 году, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

«Этим летом лесные пожары уничтожили 659 541 га леса. Страны Евросоюза направили для борьбы с огнем 29 самолетов, восемь вертолетов и 370 пожарных», – приводит его слова The Guardian.

Нынешний европейский рекорд на 56% больше площади лесных пожаров, случившихся в 2017 году. Тогда за лето от огня пострадали 420 913 га, а к концу года площадь поврежденных лесов достигала 988 087 га. Синоптики предупредили о сухом и теплом сентябре, что может означать угрозу новых пожаров.

Только в Испании по состоянию на 15 августа пострадали от огня более 270 000 га растительности. На втором месте Румыния, где пострадали 150 528 га леса, Португалия – 77 292 га, Франция – более 60 тыс. га.

Напомним, полиция во Франции задержала 25 подозреваемых по делам о лесных пожарах. Оказалось, что значительная часть возгораний была делом рук пироманов.

Брюссель, Наталья Рязанова

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