СМИ: во Франции часть пожаров началась от поджогов пироманов

Полиция во Франции задержала 25 подозреваемых по делам о лесных пожарах. Оказалось, что значительная часть возгораний была делом рук пироманов, передает BFMTV.

Специалисты тщательно изучили предполагаемые места, откуда начинались пожары. В ряде случаев находились очевидцы, следы, образцы ДНК. Так полиция вышла на 25 человек, которых заподозрили в намеренных поджогах ради удовольствия.

Суд уже вынес приговоры четырем задержанным, еще шестеро находятся под стражей. Около полутора десятка дел все еще в производстве у следователей.

Как сообщал «Новый День», пожарный-доброволец, подрабатывавший лесничим, признался в нескольких поджогах в лесных массивах на юге Франции. Он объяснил, что хотел ощутить прилив адреналина и признание общества.

Начиная с июля почти по всей Европе полыхают природные пожары. Ситуацию осложняет жаркая сухая погода. Особенно сложная обстановка во Франции, Португалии, Испании, Греции, Венгрии и Хорватии.

Париж, Наталья Рязанова

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