Во Франции пожарный поджигал леса ради адреналина

Пожарный-доброволец признался в нескольких поджогах в лесных массивах в департаменте Эро на юге Франции. Он объяснил, что хотел ощутить прилив адреналина и признание общества.

36-летний местный житель, входивший в добровольную пожарную дружину, также был лесничим и членом местного муниципалитета. Он признался в организации нескольких лесных пожаров за последние три года. Восемь из них он устроил за последние два месяца, а последний поджог организовал в начале недели.

Прокуратура подозревает, что действия пожарного стали причиной пожаров 22 мая, 21 июля и в ночь на 27 июля. Тогда огонь уничтожил 800 гектаров леса, пожарным с трудом удалось взять ситуацию под контроль, передает телеканал BFMTV.

Подозреваемый заявил, что устраивал пожары, чтобы поучаствовать в их тушении. Это помогало ему вырваться из «гнетущей атмосферы в семье», ощутить прилив адреналина и получить общественное признание.

Пожарного-поджигателя задержали, ему грозят 15 лет тюрьмы и штраф в 150 тыс. евро.

Напомним, тысячи жителей Европы вынуждены эвакуироваться в безопасное место из-за лесных пожаров. Наиболее серьезная ситуация во Франции, Португалии, Испании, Греции, Венгрии и Хорватии. На юге Франции огнем охвачено более 10 тыс. гектар леса на фоне жары до 41 градуса Цельсия и засухи.

Париж, Наталья Рязанова

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