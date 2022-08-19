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Суббота, 20 августа 2022, 07:50 мск

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Задымление произошло в самолете с российскими туристами, летевшем в Турцию

В самолете Boeing 767-300, выполнявшем рейс Екатеринбург – Анталья, при посадке в турецком аэропорту произошло задымление. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

По его данным, инцидент зафиксирован на рейсе AZV 9693 авиакомпании Azur Air. «По докладу КВС (капитан воздушного судна – прим. ред.), во время снижения произошло задымление пассажирской кабины… со срабатыванием датчиков дыма в туалетных комнатах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что лайнер благополучно приземлился в Анталье. Аварийная ситуация в аэропорту не объявлялась.

Самолет временно отстранен от полетов, специалисты оценивают его техническое состояние.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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