Над Севастополем сбит беспилотник

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером в пятницу, 19 августа, сообщил, что в небе над городом сработала система ПВО, – сообщают СМИ

В своем Telegram-канале губернатор Севастополя написал: «Нахожусь на рабочем месте в Правительстве. Так же как и многие из горожан слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным – БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают своё дело отлично. Поддержим их».

Севастополь, Иван Бабурин

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