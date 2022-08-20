Дрон атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

У штаба Черноморского флота в центре Севастополя утром в субботу, 20 августа, прогремел взрыв. Губернатор города Михаила Развозжаева первоначально сообщил, что по крыше штаба ЧФ ударил беспилотник, его не смогли сбить. Позже он уточнил, что ПВО сбили беспилотник прямо над зданием штаба. По данным губернатора, никто не пострадал.

«25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко», – написал Развозжаев в своем телеграмм-канале, уточнив, что обошлось без жертв. Серьезных разрушений нет, добавил он.

На видео с места инцидента видно, что над зданием штаба ЧФ РФ поднимается столб дыма. Подходы и подъезды к штабу флота перекрыты полицией. Очевидцы сообщили, что взрыв раздался около 8:17.

Позднее губернатор уточнил, что беспилотник был сбит постом воздушной обороны ЧФ РФ. «Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята», – написал он.

Развозжаев призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и в течение ближайшего часа без крайней необходимости не покидать свои дома.

Надо отметить, что это уже вторая атака на штаб Черноморского флота в Севастополе за последние три недели. 31 июля во дворе штаба взорвался беспилотник, начиненный поражающими элементами. Тогда пострадали шесть человек. В результате взрыва была частично разрушена стена и повреждены окна и фасад здания штаба. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом).

Севастополь, Наталья Петрова

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