В Японии пассажирский автобус загорелся при массовом ДТП

Пассажирский автобус врезался в разделительное ограждение и упал на бок на дороге в Японии. В результате два человека погибли, семеро пострадали.

Авария случилась около 10:15 часов 22 августа на автомобильной развязке в городе Нагоя. Автобус потерял управление, врезался ограждение между полосами движения и завалился на бок. В автобус врезались несколько легковых машин, и он загорелся, передает портал 47news.

Очевидцы и прибывшая полиция помогли пассажирам покинуть горящий автобус. Девять пассажиров были ранены, всех отправили в больницу. позже два человека умерли, жизням остальных ничто не угрожает.

Полиция расследует причины и обстоятельства аварии. Пожарные продолжают тушить автобус, от него поднимается столб черного едкого дыма. Движение временно перекрыто.

Ранее автобус с румынскими туристами попал в ДТП в Болгарии: врезался в припаркованную машину, и ударом его отбросило в дерево. В итоге четыре человека погибли, девять пострадали.

Нагоя, Наталья Рязанова

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