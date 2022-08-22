Хабаровская прокуратура нашла 500 нарушений закона при выполнении нацпроектов

Прокуратура Хабаровского края нашла более 500 нарушений закона при реализации национальных проектов на территории региона. По итогам проверок возбуждены семь уголовных и 12 гражданских дел, сообщили в ведомстве.

На территории Хабаровского края реализуется 12 национальных проектов, в работах по 10 из них найдены нарушения. 19 лиц привлечены к административной ответственности, 21 должностное лицо получило предостережение о недопустимости нарушения закона.

«Выявлены факты превышения и злоупотребления служебными полномочиями, халатности и служебного подлога», – добавили в прокуратуре.

Так, КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» приняла проектно-сметную документацию на строительство детского сада, выполненную с нарушениями. В итоге строительство застопорилось. Следователи возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Краевое министерство строительства задержало платеж, и пуско-наладочные работы в новой школе в Нанайском районе оказались не выполнены в срок. Деньги перевели только после представления прокурора на имя первого зампреда правительства края по вопросам строительства.

Напомним, в Челябинске бизнесвумен и чиновника задержали по делу о хищении 63 млн рублей на закупку томографов по нацпроекту «Здравоохранение». Они заключали контракты на поставку оборудования на повышенным ценам.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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