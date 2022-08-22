В Индии 50 человек стали жертвами проливных дождей

По меньшей мере 50 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на севере и востоке Индии. Стихия затронула почти 800 тыс. человек, сообщает Reuters со ссылкой на заявление официальных лиц.

В гималайском штате Химачал-Прадеш погибли 36 человек за три дня. В соседнем штате Уттаракханд четверо погибли и 13 пропали без вести. Власти восточного штата Одиша сообщили о гибели шести человек. Тела еще четырех нашли в районе Рамгарх восточного штата Джаркханд, там потоком воды унесло пять человек.

Реки вышли из берегов из-за сильных ливней и подтопили сотни домов. Несколько тысяч человек в Одише вынуждены были эвакуироваться. Поваленные столбы передач привели к массовым отключениям электроэнергии, дороги во многих местах размыты, несколько мостов повреждены, поскольку вода подмыла опоры. Всего по стране эвакуированы 120 тыс. человек, наводнения затронули почти 800 тыс. жителей страны.

В конце июня наводнение унесло жизни 71 жителя Индии. Пострадали от последствий стихии более 4,2 млн человек.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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