В Индии жертвами наводнения стали более 70 человек

Наводнение унесло жизни 71 жителя Индии. Пострадали от последствий стихии более 4,2 млн человек. Об этом сообщает Управление по борьбе со стихийными бедствиями.

Ливни обрушились на северо-восточную часть страны. В результате из берегов вышла река Брахмапутра и ее притоки. Наибольшее число жертв и разрушений наблюдается в штатах Ассам и Мегхалая.

Затоплены более пяти тысяч населенных пунктов. В помощи нуждаются свыше 4,2 млн человек. Водой повредило более 100 тысяч гектаров посевных площадей.

По прогнозам синоптиков, муссонные ливни в северо-восточной части Индии продлятся как минимум двое суток.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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