Совершено покушение на замглавы департамента Херсонской администрации

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о покушении на заместителя руководителя департамента внутренней политики региона Игоря Телегина. По его словам, чиновника пытались взорвать, он «жив и здоров».

«Сработало самодельное взрывное устройство, судя по всему, действовали непрофессионалы», – цитирует Стремоусова ТАСС. Замглавы ВГА добавил, что с Телегиным все в порядке, он в ближайшее время приступит к работе.

По предположению Стремоусова, за неудавшимся покушением стоит местная законсервированная диверсионная группа. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к преступлению.

Напомним, в субботу, 20 августа, было совершено покушение на мэра Мариуполя Константина Иващенко. Чиновник не пострадал. Взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк, где ожидали визита чиновника.

В ходе спецоперации на Украине ВС РФ взяли под контроль всю территорию Херсонскую область. В регионе вводится рубль, организованы пункты приема документов для получения российского гражданства. Власти региона заявили о планах провести референдум о вхождении Херсонской области в состав России.

Херсон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»