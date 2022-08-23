СКР проверит причины смерти школьницы в больнице Волгодонска

Школьница умерла в инфекционном отделении детской больницы Волгодонска при странных обстоятельствах. Следователи и Росздравнадзор начали проверку обстоятельств случившегося.

22 августа 12-летняя девочка поступила в больницу с признаками отравления. Ее положили с мамой, и родительница заметила, что у дочери слишком часто бьется сердце. Врачи на ее слова не отреагировали, дополнительных препаратов ребенку не прописали. Утром девочка умерла.

«Поступило сообщение о смерти девочки в МУЗ «Детская городская больница» Волгодонска. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – рассказали в управлении Следственного комитета по Ростовской области.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору провести собственную проверку. Также начата служебная проверка руководством больницы.

Ранее в Туве стоматолог получил приговор за смерть пятилетней пациентки. Врач ввел пятилетней девочке слишком большую дозу препарата, что привело к смерти.

Волгодонск, Наталья Рязанова

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