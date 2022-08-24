Спасатели подняли на вертолет 15 рыбаков с дрейфующих барж

Спасатели сняли с дрейфующих барж первых 15 рыбаков и подняли на борт вертолета. В ГУ МЧС по Хабаровскому краю уточнили, что на четырех терпящих бедствие судах находится вдвое больше людей, чем считалось изначально – 124 человека.

«По уточненным данным в Николаевском районе дрейфуют четыре баржи с тягачами. Две их них находятся на севере Амурского лимана, ближе к Сахалинскому заливу, другие две – южнее в Амурском лимане у берегов Сахалина. Всего на них находятся 124 человека», – говорится в сообщении ведомства.

Рыбаков поднимают в вертолет с помощью спускового устройства. Всех спасенных доставят в поселок Озерпах Николаевского района.

Напомним, суда с рыбаками сорвало с якорной стоянки из-за сильного волнения на море. На помощь им идут два буксира, в поисково-спасательной операции участвует вертолет.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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