В здание администрации Орловской области бросили два «коктейля Молотова» (ФОТО)

В здание администрации Орловской области бросили две бутылки с зажигательной смесью, один сотрудник пострадал. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел сегодня в 7:50. «Неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить», – написал губернатор.

Он добавил, что один сотрудник получил ожоги при тушении огня, ему оказана медицинская помощь.

Фото: t.me/Klychkov_Andrey

Клычков не исключил, что произошедшее может быть связано с российской спецоперацией на Украине. «Если кто-то решил так отметить день независимости Украины, то говорю еще раз – мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать», – подчеркнул он. Глава региона также отметил, что с инцидентом разберутся правоохранительные органы.

Орел, Наталья Петрова

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