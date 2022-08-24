В Москве проверяют торговые центры из-за анонимок о «минировании» с Украины

В Москве проверяют торговые центры после анонимных сообщений с угрозами взрывов, поступивших с Украины.

Как сообщил представитель экстренных служб столицы, сообщения о «минировании» всех ТЦ в Москве поступили в среду днем по электронной почте, передает РИА «Новости».

По его словам, специалисты оперативных служб проводят выборочные проверки торговых центров.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что анонимки о «минировании» получили не только ТЦ, но и другие социальные объекты. Какие именно, он не уточнил. Правоохранители обследуют здания.

Москва, Наталья Петрова

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