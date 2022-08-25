В Мексике восемь прохожих погибли в перестрелке картеля

Восемь человек погибли в результате перестрелки на главной площади муниципалитете Тусантла в мексиканском штате Мичоакан. Стрельбу открыли две группировки картеля La Familia Michoacana.

Группа вооруженных людей днем 24 августа вошла в город и бросила вызов местным представителям картеля. На центральной площади случилась перестрелка, также подозреваемые обстреляли полицейский участок, чтобы задержать правоохранителей.

В итоге одна из группировок сбежала, угнав с площади три машины, еще одну сожгли. Прибывшая на место происшествия полиция нашла тела восьми погибших прохожих, пишет El Universal.

Прокуратура начала расследование, а за преступниками отправили национальную гвардию при поддержке армейских военных.

Напомним, в Черногории неизвестный убил 11 человек и ранил шестерых. После семейной ссоры мужчина достал пистолет начал палить по сторонам.

Мехико, Наталья Рязанова

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