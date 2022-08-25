«У меня переломано всё»: член СПЧ Игорь Каляпин попал в больницу после нападения

Неизвестный злоумышленник напал на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и по правам человека (СПЧ), экс-главу Комитета против пыток (признан иноагентом) Игоря Каляпина. Об этом сообщает СПЧ в своем телеграм-канале. Правозащитник госпитализирован. Нападавший задержан.

Каляпин подвергся нападению в среду вечером в Нижегородской области. Неизвестный пытался порезать ему лицо и задушить. Правозащитник сумел вызвать полицию. Нападавшего задержали, с ним проводятся следственные действия.

Отмечается, что Каляпин сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

На правозащитника напали в собственном доме в Нижегородской области. Об этом он сам сообщил журналистам. По его словам, он отмечал день рождения своего знакомого – бывшего сотрудника полиции. Одного из гостей Каляпин пригласил к себе домой, где тот напал на него.

«Совершенно бытовая ситуация. Я был на дне рождения у бывшего сотрудника (силовых структур. – прим.ред.), где был его приятель, тоже, возможно, бывший сотрудник полиции, но я точно не знаю. Мы с ним не ссорились, не конфликтовали, все было нормально. Но в определенный момент он на меня напал, – рассказал Каляпин телеканалу RTVI. – Он был не в себе, неадекватен. Это был явно алкогольный психоз».

Правозащитник говорит, что не знает из-за чего на него напали. «Перебирал возможные варианты и ни к какому выводу не пришел. В моем поведении точно не было ничего, что могло бы его спровоцировать. Я не говорил ничего обидного, так как понимал, что передо мной два бывших сотрудника», – отметил он.

По его словам, нападавший сбил его с ног и нанес несколько сильных ударов по лицу. «У меня переломано всё. Пытался ударить куском стекла по шее и требовал ключи от сейфа, где мое охотничье оружие лежит… Он был совершенно безумен», – рассказал Каляпин.

Тем временем глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что не видит связи между нападением на Каляпина и его правозащитной деятельностью.

Москва, Наталья Петрова

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