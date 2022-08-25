ФСБ предотвратила теракт на Балтфлоте и в аэропорту Калининграда

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали жителя Калининграда, готовившего диверсионно-террористические акты. По указанию координатора из запрещенной в РФ террористической организации «Азов» мужчина планировал взорвать самодельные бомбы на объектах Балтфлота и в аэропорту «Храброво».

«В Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин РФ, 1967 г. р., приверженец организации «Азов»*, вынашивавший намерения по совершению ДТА», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В тайнике у себя дома мужчина хранил компоненты для бомб и готовое устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте. Там же лежала агитационная литература и символика запрещенной организации. Сотрудники ФСБ нашли переписку подозреваемого с куратором на территории Украины.

Мужчина дал признательны показания. Он признался, что после терактов должен был сбежать в «сопредельное государство». В отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ) и незаконном изготовлении оружия (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).

В начале августа ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкессии, целью которого должны были стать военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

* Международная террористическая организация «Азов» запрещена на территории РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»