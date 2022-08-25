Названы самые угоняемые на разбор автомобили в России

Автомобили Toyota Camry и Toyota RAV4 стали самыми популярными у российских угонщиков в текущем году. Об этом сообщили аналитики охранной компании «Delta Системы безопасности». Большинство попыток угона совершаются с целью разбора авто на запчасти, указывают они.

На втором месте среди самых угоняемых машин – Mazda 6 и CX9. На третьем месте находятся Mercedes GLE53 AMG и S400, а замыкает список BMW. Такие выводы эксперты сделали, проанализировав более 150 тысяч тревожных сигналов, поступивших от автовладельцев по всей территории России, передает «Прайм».

Большинство автомобилей похищается для разбора на запасные части и последующей продажи отдельных запчастей, отмечается в исследовании. Это связано с тем, что из-за санкций выросла стоимость деталей и сложился их дефицит, полагают аналитики.

Чаще всего злоумышленники угоняли машины в марте и апреле. На этот период пришлось 30% всех тревог за текущий год. В феврале и в июле активность автоворов была наименьшей.

В целом число преступлений в отношении автомобилей в первом полугодии 2022 года ежемесячно растет на 10-30%, отметили в компании «Delta Системы безопасности».

Москва, Наталья Петрова

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