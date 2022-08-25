В Курской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно

В Курской области обнаружили повреждение железнодорожного полотна. Предположительно, неизвестные взорвали в этом месте небольшую бомбу.

Сотрудник железной дороги заметил повреждение утром 24 августа. На участке перегона «Клюква-Курск» работник увидел воронку под рельсом и небольшой скол, сообщает телеграм-канал «Baza».

На место приехали правоохранители. По словам криминалистов, все говорит о том, что злоумышленники пытались подорвать рельсы самодельным взрывным устройством весом около 400 грамм.

Повреждения оказались не слишком серьезными. Железнодорожные пути перекрывать не стали, но скорость движения на участке пришлось снизить.

Курск, Зоя Осколкова

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