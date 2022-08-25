В Абакане подростки примотали пленкой школьника к столбу

Группа подростков в Абакане поиздевалась над мальчиком и примотала его к столбу с помощью пищевой пленки. Случаем занимаются следователи.

По данным следствия, 18 августа во дворе школы №5 в столице Хакасии подростки 15, 16 и 17 лет поиздевались над 13-летним товарищем. Они примотали мальчика к фонарному столбу пищевой пленкой на некоторой высоте от земли. А потом принялись тыкать в него картонной трубкой.

Происходящее подростки записали на видео, которое 24 августа попало в соцсети. В кадре мальчик жалуется, что его ногам больно, но это не остановило подростков.

Роликом заинтересовались сотрудники управления Следственного комитета по региону и после проверки нашли признаки преступления.

«Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, не связанное с похищением, в отношении несовершеннолетнего)», – пояснили в ведомстве.

Прокуратура начала собственную проверку, чтобы оценить, как организована работа по занятости детей в период каникул и как проводится профилактика безнадзорности.

Напомним, в Свердловской области двое подростков отправились в колонию за нападение на школьников. Они избили младших мальчиков, повалили на землю и попрыгали у них на головах.

Абакан, Наталья Рязанова

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