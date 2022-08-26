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NewDayNews.ru

Пятница, 26 августа 2022, 08:37 мск

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В центре Окленда взорвался газовый баллон

Фото: rnz.co.nz

Пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона на строительной площадке в центре Окленда в Новой Зеландии. Трое рабочих в тяжелом состоянии доставлены в ожоговый центр.

По предварительным данным, баллон находился в помещении для рабочих и использовался для приготовления пищи на портативной плите. На месте происшествия остались остатки сгоревшей одежды пострадавших.

Трое рабочих получили сильные ожоги, их доставили в ожоговый центр. Четвертый пострадавший находится в состоянии средней тяжести в центральной городской больнице. Пятого тоже отвезли в ожоговый центр, но он стабилен, передает радиостанция RNZ.

Пока расследование проводится профсоюзной организацией, они решают, нужно ли подключать полицию.

Как сообщал «Новый День», в Узбекистане шесть человек погибли, еще 15 получили ранения при взрыве газового баллона в автобусе.

Окленд, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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