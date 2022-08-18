В Узбекистане 6 человек погибли из-за взрыва газового баллона в автобусе

Шесть человек погибли, еще 15 получили ранения при взрыве газового баллона в автобусе на западе Узбекистана, сообщает республиканское управление МЧС.

Инцидент произошел на автогазозаправочной станции, расположенной в Акалтынском районе Сырдарьинской области. В автобусе Isuzu, принадлежащем автошколе, взорвался один из установленных баллонов с газовым топливом.

На место ЧП направлена рабочая группа во главе с руководством МЧС. Правоохранительные органы и прокуратуры начали расследование инцидента.

Ташкент, Наталья Петрова

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